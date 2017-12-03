 Eduok: Çelme takacağız – Fotomaç – 03 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eduok: Çelme takacağız

    Eduok: Çelme takacağız
    KASIMPAŞA'NIN Nijeryalı forveti Samuel Eduok, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. Ligde son 3 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye çelme takabileceğimizi düşünüyorum. İyi mücadele edersek ve kendimizi gösterebilirsek 3 puan alabiliriz. Hedefimiz, ligi ilk 5 içerisinde bitirmek. Ben de buna yardım etmek istiyorum" dedi. Eduok, teklif gelmesi halinde 3 büyüklerde oynamak istediğini de ifade etti.
    1. 03 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eduok: Çelme takacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN