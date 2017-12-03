Eduok: Çelme takacağız
KASIMPAŞA'NIN Nijeryalı forveti Samuel Eduok, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. Ligde son 3 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye çelme takabileceğimizi düşünüyorum. İyi mücadele edersek ve kendimizi gösterebilirsek 3 puan alabiliriz. Hedefimiz, ligi ilk 5 içerisinde bitirmek. Ben de buna yardım etmek istiyorum" dedi. Eduok, teklif gelmesi halinde 3 büyüklerde oynamak istediğini de ifade etti.
- 03 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:45
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Aykut Kocaman haklı çıktı!
Toplam 2
Yorum
Miyane Bir bildiği varmış demek ki :)
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Gomis'ten mağlubiyet yorumu
Toplam 9
Yorum
bjk yazıkmı oldu...ne oynadınki yazık oldu.))
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DERBİDE ŞOK! Tolgay Arslan bayıldı! Gomis...
Toplam 3
Yorum
norvecliiiiii Faul değil, 5237 Sayılı TCK'ya göre kasten öldürmeye teşebbüs....
Eduok: Çelme takacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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