Eduok: Çelme takacağız

KASIMPAŞA'NIN Nijeryalı forveti Samuel Eduok, Fenerbahçe'ye gözdağı verdi. Ligde son 3 maçta 3 gol atan 23 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'ye çelme takabileceğimizi düşünüyorum. İyi mücadele edersek ve kendimizi gösterebilirsek 3 puan alabiliriz. Hedefimiz, ligi ilk 5 içerisinde bitirmek. Ben de buna yardım etmek istiyorum" dedi. Eduok, teklif gelmesi halinde 3 büyüklerde oynamak istediğini de ifade etti.