 Sait Karafırtınalar: “Büyük avantaj sağladık” – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Sait Karafırtınalar: “Büyük avantaj sağladık”

    Sait Karafırtınalar: “Büyük avantaj sağladık”

    Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Kasımpaşa karşısında 3 golle güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Büyük bir avantaj sağladık” dedi.

    , Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Oyuncularımı kutluyorum. Kasımpaşa'dan 3 golle güzel bir galibiyet aldık. Turun ilk 90 dakikasını kazandık. Maç bitmedi. Kutlama yapmayacağız. Büyük bir avantaj sağladık. Bu mücadeleyi sürdürsek Bolu'da turu geçebiliriz" diye konuştu.

    ''KADROYU KORUMAK İÇİN...''
    Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kupa maçının ilk ayağında 3-1 yenildiğimiz için üzgünüm. Boluspor'u oynadığı oyundan dolayı tebrik ederim. Bireysel hatalardan dolayı goller yedik. Rotasyon yapmak zorunda kaldık. Takımı koruma adına ve genç oyuncularıma şans verme adına rotasyon yaptım. İlk gol bireysel hatadan dolayı oldu. 15 gün sonra kupanın ikinci ayağını oynayacağız. Yarından itibaren hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. İyi ve doğru oynayarak puan almak istiyoruz" diye konuştu.
    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:05
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