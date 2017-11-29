Sait Karafırtınalar: “Büyük avantaj sağladık”
Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Kasımpaşa karşısında 3 golle güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Büyük bir avantaj sağladık” dedi.
''KADROYU KORUMAK İÇİN...''
Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Kupa maçının ilk ayağında 3-1 yenildiğimiz için üzgünüm. Boluspor'u oynadığı oyundan dolayı tebrik ederim. Bireysel hatalardan dolayı goller yedik. Rotasyon yapmak zorunda kaldık. Takımı koruma adına ve genç oyuncularıma şans verme adına rotasyon yaptım. İlk gol bireysel hatadan dolayı oldu. 15 gün sonra kupanın ikinci ayağını oynayacağız. Yarından itibaren hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. İyi ve doğru oynayarak puan almak istiyoruz" diye konuştu.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:05
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G.Saray'dan UEFA çıkarması
Toplam 9
Yorum
gsssssss 3 yıldır yatan van persie 15m euro odmedık bıde 1 mılyonluk ozan ve maıcondan az gol atan forvetler almadık sız batmadıysnz biz hiç batmayız
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 6
Yorum
fazkartal Veya babel forvet i ikileyip lens kanat oynamalı
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Talisca mı Ozzy mi?
Toplam 6
Yorum
fazkartal Talisca halı saha futbolusu. Ne pres yapar ne top alır. İlerde top gelince şut çeker. Takım oyuncusu oğuzhan veya negredo oynamalı
Sait Karafırtınalar: “Büyük avantaj sağladık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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