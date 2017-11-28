 Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlıyor - Türkiye Kupası - 28 Kasım 2017 Salı

Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlıyor

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşacak.

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Türkiye Kupası 28 Kasım 2017, Salı

Güncelleme: 28 Kasım 2017, Salı 10:11

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayarak yükselişe geçen Kasımpaşa, sahasında Boluspor'u mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.

TFF 1. Lig'de 17 puanla 9. sırada yer alan Boluspor ise Kasımpaşa deplasmanına son 3 lig maçını kazanmanın moraliyle geliyor.

Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrim dışı uygulanacağı karşılaşmada VAR hakemleri olarak Halis Özkahya ile Bahattin Şimşek görev alacak.

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