Kasımpaşa, Türkiye Kupası'nda Boluspor'u ağırlıyor
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor ile karşılaşacak.
Türkiye Kupası 28 Kasım 2017, Salı
Güncelleme: 28 Kasım 2017, Salı 10:11
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Serkan Çınar yönetecek.
Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayarak yükselişe geçen Kasımpaşa, sahasında Boluspor'u mağlup ederek rövanş öncesinde avantaj yakalamayı hedefliyor.
TFF 1. Lig'de 17 puanla 9. sırada yer alan Boluspor ise Kasımpaşa deplasmanına son 3 lig maçını kazanmanın moraliyle geliyor.
Öte yandan, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin çevrim dışı uygulanacağı karşılaşmada VAR hakemleri olarak Halis Özkahya ile Bahattin Şimşek görev alacak.
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