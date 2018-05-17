Karabükspor, Trabzon'a 7 eksikle gitti – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Karabükspor, 'a 7 eksikle gitti

    Karabükspor, <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'a 7 eksikle gitti

    'in son haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak , 'a gitti.

    Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, önce kara yoluyla 'ya, daha sonra da hava yoluyla 'a geçecek.

    Kırmızı-mavili ekibin kafilesinde, ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Luis Ibanez, Marius Alexe ve Adam Stahl ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ve Leandrinho yer almadı.

    Ligin 33. haftasında ile yapılan maçta sakatlanan İshak Doğan ise 'a götürüldü. Bu oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

    ile , yarın Medical Park Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak.

    1. 17.5.2018 16:24
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