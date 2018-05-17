Karabükspor, Trabzon'a 7 eksikle gitti
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, Trabzon'a gitti.
Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, önce kara yoluyla Ankara'ya, daha sonra da hava yoluyla Trabzon'a geçecek.
Kırmızı-mavili ekibin kafilesinde, ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Luis Ibanez, Marius Alexe ve Adam Stahl ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ve Leandrinho yer almadı.
Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta sakatlanan İshak Doğan ise Trabzon'a götürüldü. Bu oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.
Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak.
- 17.5.2018 16:24
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
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Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
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Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
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