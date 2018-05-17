Metin Türker Tesisleri'nde toplanan kafile, önce kara yoluyla Ankara'ya, daha sonra da hava yoluyla Trabzon'a geçecek.

Kırmızı-mavili ekibin kafilesinde, ülkesinin milli takımına çağrılan Olafur Skulason, sakatlıkları bulunan Ferhat Görgülü, Luis Ibanez, Marius Alexe ve Adam Stahl ile kadro dışı bırakılan Kerim Zengin ve Leandrinho yer almadı.

Ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılan maçta sakatlanan İshak Doğan ise Trabzon'a götürüldü. Bu oyuncunun forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

Kardemir Karabükspor ile Trabzonspor, yarın Medical Park Stadı'nda saat 18.00'de karşılaşacak.