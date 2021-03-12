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kümede kalmayı garantiledi

'nde mücadele veren Basketbol takımı, ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

Kadın Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 16:04
Bellona Kayseri kümede kalmayı garantiledi

'nde mücadele veren Basketbol takımı, ligin bitimine 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi. Geride kalan 25 haftada 9 galibiyet 16 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip, 34 puan toplayarak ligin tamamlanmasına 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

Sportif Direktörü , bu sezon için sıkıntılı süreç geçirdiklerini ve kısıtlı imkanlar çerçevesinde mücadele ettiklerini söyleyerek, "Ligdeki ilk hedefimize ulaştık. Şimdi de kalan son maçımızı kazanıp ligi en iyi şekilde noktalamak istiyoruz" dedi.

Bellona Kayseri Basketbol takımı ligin son maçında sahasında ile karşılaşacak.

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