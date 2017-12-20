 Fenerbahçe, Familia'yı dağıttı! – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe, Familia'yı dağıttı!

    Fenerbahçe, Familia'yı dağıttı!

    Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Famila Schio'yu 83-77 yendi.

    Sarı-lacivertli ekip 7. galibiyetini elde ederken, Famila Schio 4. yenilgisini yaşadı.

    - Fenerbahçe: 83 - Famila Schio: 77

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Alexey Davydov (Rusya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Aleksander Pavlov (Makedonya)

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Vaughn 8, Verameyenka 13, Dabovic 11, Powers 15, Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 6, Plum 16, Tilbe Şenyürek 6

    Famila Schio: Yacoubou 9, Zandalasini 15, Dotto 13, Anderson 13, Hruscakova 6, Gatti 5, Miyem 10, Tagliamento 3, Masciadri 3, Macchi

    1. Periyot: 17-23

    Devre: 46-39

    3. Periyot: 65-55

    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:02
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