Fenerbahçe, Familia'yı dağıttı!
Basketbolda Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 9. maçında Fenerbahçe, İtalyan ekibi Famila Schio'yu 83-77 yendi.
Sarı-lacivertli ekip 7. galibiyetini elde ederken, Famila Schio 4. yenilgisini yaşadı.- Fenerbahçe: 83 - Famila Schio: 77
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Alexey Davydov (Rusya), Sergiy Chaykovskyy (Ukrayna), Aleksander Pavlov (Makedonya)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Vaughn 8, Verameyenka 13, Dabovic 11, Powers 15, Pelin Bilgiç, Ayşe Cora 6, Plum 16, Tilbe Şenyürek 6
Famila Schio: Yacoubou 9, Zandalasini 15, Dotto 13, Anderson 13, Hruscakova 6, Gatti 5, Miyem 10, Tagliamento 3, Masciadri 3, Macchi
1. Periyot: 17-23
Devre: 46-39
3. Periyot: 65-55
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:02
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
Fenerbahçe, Familia'yı dağıttı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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