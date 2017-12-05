Galatasaray'ın konuğu ESBVA-LM
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi ESBVA-LM'yi ağırlayacak.
Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan 9 puanlı Galatasaray, averajla 5. sırada yer alıyor. Grupta sarı-kırmızılılar ile aynı puana sahip ESBVA-LM ise averajla 4. basamakta bulunuyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:04
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310 milyonluk kriz!
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Çadır karışmış cimbomda , hadi hayırlısı.
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Daha dur hele!
Toplam 11
Yorum
NE ALAKA? ŞAMPİYONDA OLSAK SENİ VE AZİZ BAŞKANI ARTIK İSTEMİYORUZ. KOCA FENERBAHÇENİN BÜTÜN ENERJİSİNİ YOK ETTİNİZ. ALİ KOÇ KURTULUŞUMUZDUR.
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Ters köşe! Aslan'a Fransız hoca
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Akşam Fatih Terim in evinin önündeymiş taraftarlar , yine de çare YILMAZ VURAL.
Galatasaray'ın konuğu ESBVA-LM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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