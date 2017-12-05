Galatasaray'ın konuğu ESBVA-LM

Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan 9 puanlı Galatasaray, averajla 5. sırada yer alıyor. Grupta sarı-kırmızılılar ile aynı puana sahip ESBVA-LM ise averajla 4. basamakta bulunuyor.