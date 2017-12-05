 Galatasaray'ın konuğu ESBVA-LM – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Galatasaray'ın konuğu ESBVA-LM

    Galatasaray'ın konuğu ESBVA-LM

    Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 7. hafta maçında yarın Fransa temsilcisi ESBVA-LM'yi ağırlayacak.

    Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Oynadığı 6 maçta üçer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan 9 puanlı Galatasaray, averajla 5. sırada yer alıyor. Grupta sarı-kırmızılılar ile aynı puana sahip ESBVA-LM ise averajla 4. basamakta bulunuyor.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:04
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