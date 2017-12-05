Fenerbahçe'nin rakibi Wisla CANPACK
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. maçında yarın Polonya'nın Wisla CANPACK takımını konuk edecek.
Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 2. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Wisla CANPACK ise averajla 6. sırada yer alıyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:04
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310 milyonluk kriz!
Toplam 8
Yorum
TARAFTAR Çadır karışmış cimbomda , hadi hayırlısı.
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Daha dur hele!
Toplam 11
Yorum
NE ALAKA? ŞAMPİYONDA OLSAK SENİ VE AZİZ BAŞKANI ARTIK İSTEMİYORUZ. KOCA FENERBAHÇENİN BÜTÜN ENERJİSİNİ YOK ETTİNİZ. ALİ KOÇ KURTULUŞUMUZDUR.
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Ters köşe! Aslan'a Fransız hoca
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Akşam Fatih Terim in evinin önündeymiş taraftarlar , yine de çare YILMAZ VURAL.
Fenerbahçe'nin rakibi Wisla CANPACK haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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