Fenerbahçe'nin rakibi Wisla CANPACK

Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 2. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Wisla CANPACK ise averajla 6. sırada yer alıyor.