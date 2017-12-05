 Fenerbahçe'nin rakibi Wisla CANPACK – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Fenerbahçe'nin rakibi Wisla CANPACK

    Fenerbahçe'nin rakibi Wisla CANPACK

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 7. maçında yarın Polonya'nın Wisla CANPACK takımını konuk edecek.

    Metro Enerji Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. İlk 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 8 takımın mücadele ettiği grupta averajla 2. sırada bulunuyor. Grupta tek galibiyeti bulunan Wisla CANPACK ise averajla 6. sırada yer alıyor.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:04
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