Yakın Doğu Üniversitesi, İspanya deplasmanında

Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan Yakın Doğu Üniversitesi averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan Perfumerias Avenida ise liderlik koltuğunda oturuyor.