Yakın Doğu Üniversitesi, İspanya deplasmanında
Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşılaşacak.
Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan Yakın Doğu Üniversitesi averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan Perfumerias Avenida ise liderlik koltuğunda oturuyor.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:44
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m.emin valbiyena yı biraz erken alsan mağlup olurduk .aykut bilgiçlik taslıyorsun topu ayakta tutabilen tek adamı çıkardın sen hasan ali ye bak
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