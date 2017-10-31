 Yakın Doğu Üniversitesi, İspanya deplasmanında – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    , İspanya deplasmanında

    Yakın Doğu Üniversitesi, İspanya deplasmanında

    Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Perfumerias Avenida takımıyla karşılaşacak.

    Salamanca kentindeki Pabellon Wurzburg Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Grupta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyeti olan averajla üçüncü basamakta bulunuyor. Ligde oynadığı 3 maçı da kazanan Perfumerias Avenida ise liderlik koltuğunda oturuyor.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:44
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