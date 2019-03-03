Judo Avrupa Kupası'nda 23 madalya kazanan Türkiye şampiyon oldu

23 madalya ile 1'inci olan ümit millileri, 12 madalya ile ikinci Gürcistan ve 12 madalya kazanan üçüncü Rusya takip etti.



495 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada 16 sıklette 64 sporcu madalya sahibi oldu. Avrupa Judo Birliği'nin yıllık müsabaka takviminde yer bulan Ümitler Avrupa Judo Kupası 26'ncı (Nazım Canca) Turnuvası'nda kadınlarda 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70; erkeklerde ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kilolarda yapılan mücadeleler sonunda 64 sporcu madalya sahibi oldu.



Kadınlarda bugün 57, 63, 70 ve +70 kilolarda sporcular madalya mücadelesi verdi.



Akşam seansında tatamiye çıkan ve madalya kazanan sporcular:

57 Kilo 1. A.Gardashkanklı (Azerbaycan), 2. Y.Naz Aydın (Türkiye), 3. Özlem Yıldız (Türkiye), 3. E.Vauhkonen (Finlandiya),

63 Kilo 1. Habibe Afyonlu (Türkiye), 2. Fidan Ögel (Türkiye), 3. E. Andersson (İsviçre), 3. I.Radchenko (Rusya).

70 Kilo 1. Hatice Vandemir (Türkiye), 2. N.Gülbani (Gürcistan), 3. L.Vahe (Finlandiya), 3. Serdem Daharlı (Türkiye).

+70 Kilo 1. Hilal Öztürk (Türkiye), 2. Öznur Efe (Türkiye), 3. O. Mikheeva (Rusya), 3. Duygu Dirgen (Türkiye)

Erkeklerde ise bugün 73, 81, 90 ve +90 kilolarda sporcular madalya mücadelesi verdi. Akşam seansında tatamiye çıkan ve madalya kazanan sporcular:

73 Kilo 1. Hüdayi Özgürbüz (Türkiye), 2. E.Hajiyev (Azerbaycan), 3. A.Turlybayev (Kazakistan), 3. N.Gavrichenko (Rusya).

81 Kilo 1. A.Japaridze (Gürcistan), 2. D. Khaziev (Rusya), 3. I.Murzabekov (Rusya), 3. L.Mgebrishvili (Gürcistan).

90 Kilo 1. T.Poladashvili (Gürcistan), 2. A.Khaziev (Rusya), 3. K.Sabit (Kazakistan), 3. G.Gugunashvili (Gürcistan).

+90 Kilo 1. Z.Shukrbekov (Kazakistan), 2. G.Tatiashvili (Gürcistan), 3. B.Safarov (Rusya), 3. I.Demetrashvili (Gürcistan),



Şampiyona sonunda düzenlenen madalya törenlerinde sporculara madalyalarını Nazım Canca'nın oğlu Natık Canca, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Antalya Spor Hizmetleri İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.