Judo Avrupa Kupası'nda 23 madalya kazanan Türkiye şampiyon oldu
03 Mart 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Judo Haberleri Judo Avrupa Kupası'nda 23 madalya kazanan Türkiye şampiyon oldu

Judo 'nda 23 madalya kazanan Türkiye şampiyon oldu

Judo Avrupa Kupası'nda 23 madalya kazanan Türkiye şampiyon oldu

16 ülkeden 495 kadın ve erkek sporcunun katıldığı Uluslararası 26'ncı Ümitler 'nda şampiyon Türkiye oldu.

23 madalya ile 1'inci olan ümit millileri, 12 madalya ile ikinci ve 12 madalya kazanan üçüncü takip etti.

495 sporcunun madalya mücadelesi verdiği şampiyonada 16 sıklette 64 sporcu madalya sahibi oldu. Avrupa Judo Birliği'nin yıllık müsabaka takviminde yer bulan Judo Kupası 26'ncı () Turnuvası'nda kadınlarda 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70; erkeklerde ise 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 ve +90 kilolarda yapılan mücadeleler sonunda 64 sporcu madalya sahibi oldu.


Kadınlarda bugün 57, 63, 70 ve +70 kilolarda sporcular madalya mücadelesi verdi.

Akşam seansında tatamiye çıkan ve madalya kazanan sporcular:
57 Kilo 1. A.Gardashkanklı (), 2. Y.Naz Aydın (Türkiye), 3. (Türkiye), 3. E.Vauhkonen (Finlandiya),
63 Kilo 1. Habibe Afyonlu (Türkiye), 2. Fidan Ögel (Türkiye), 3. E. Andersson (İsviçre), 3. I.Radchenko (Rusya).
70 Kilo 1. Hatice Vandemir (Türkiye), 2. N.Gülbani (Gürcistan), 3. L.Vahe (Finlandiya), 3. Serdem Daharlı (Türkiye).
+70 Kilo 1. Hilal Öztürk (Türkiye), 2. Öznur Efe (Türkiye), 3. O. Mikheeva (Rusya), 3. Duygu Dirgen (Türkiye)
Erkeklerde ise bugün 73, 81, 90 ve +90 kilolarda sporcular madalya mücadelesi verdi. Akşam seansında tatamiye çıkan ve madalya kazanan sporcular:
73 Kilo 1. Hüdayi Özgürbüz (Türkiye), 2. E.Hajiyev (Azerbaycan), 3. A.Turlybayev (), 3. N.Gavrichenko (Rusya).
81 Kilo 1. A.Japaridze (Gürcistan), 2. D. Khaziev (Rusya), 3. I.Murzabekov (Rusya), 3. L.Mgebrishvili (Gürcistan).
90 Kilo 1. T.Poladashvili (Gürcistan), 2. A.Khaziev (Rusya), 3. K.Sabit (Kazakistan), 3. G.Gugunashvili (Gürcistan).
+90 Kilo 1. Z.Shukrbekov (Kazakistan), 2. G.Tatiashvili (Gürcistan), 3. B.Safarov (Rusya), 3. I.Demetrashvili (Gürcistan),


Şampiyona sonunda düzenlenen madalya törenlerinde sporculara madalyalarını Nazım Canca'nın oğlu Natık Canca, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Antalya Spor Hizmetleri İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu verdi.

  1. 03.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Judo Avrupa Kupası'nda 23 madalya kazanan Türkiye şampiyon oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN