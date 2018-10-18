Bahamalar'da başlayan Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular madalyanın uzağında kaldı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler 60 kiloda Samet Kumtaş, üçüncülük maçında Gürcü rakibine yenilerek 5. olurken, günün en iyi derecesini elde etti.

Şampiyonada Türk judoculardan kadınlar 44 kiloda Gamze Sayma ise 7. sırada kaldı.

Organizasyonda yarın kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ve erkekler 73 kiloda

Bilal Çiloğlu madalya arayacak.