Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan Türk sporcular başarılı olamadı
Bahamalar'da başlayan Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nın ilk gününde Türk sporcular madalyanın uzağında kaldı.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler 60 kiloda Samet Kumtaş, üçüncülük maçında Gürcü rakibine yenilerek 5. olurken, günün en iyi derecesini elde etti.
Şampiyonada Türk judoculardan kadınlar 44 kiloda Gamze Sayma ise 7. sırada kaldı.
Organizasyonda yarın kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ve erkekler 73 kiloda
Bilal Çiloğlu madalya arayacak.
- 18.10.2018 09:43
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Almanya'da kötü gidişat sürüyor
Toplam 2
Yorum
LÖW VE FENER löw feneri canlandırır ve uçurur acilen taze kan lazım futbolcular cocu istemiyorlar
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Taraftarlar kaçıyor
Toplam 7
Yorum
levo şenol hoca gider yeni bi hoca ve göze hoş gelen futbol ie birlikde heyecan gelir camiaya taraftar akın eder trubune..sorun saçma futbolda
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Brahimi’de bir adım önde
Toplam 2
Yorum
savaşan kartal umarım alabilirler love gönderilir yerine de aboubakar ve cenk tosun gökhan gönül'e de alternatif olarak kaan ayhan olursa harika olur.
Dünya Gençler Judo Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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