Dünya Gençler Judo Şampiyonası
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    18 Ekim 2018, Perşembe
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    Dünya Gençler Judo Şampiyonası

    Şampiyonanın ilk gününde tatamiye çıkan Türk sporcular başarılı olamadı

    Bahamalar'da başlayan 'nın ilk gününde Türk sporcular madalyanın uzağında kaldı.

    Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erkekler 60 kiloda Samet Kumtaş, üçüncülük maçında Gürcü rakibine yenilerek 5. olurken, günün en iyi derecesini elde etti.

    Şampiyonada Türk judoculardan kadınlar 44 kiloda Gamze Sayma ise 7. sırada kaldı.

    Organizasyonda yarın kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ve erkekler 73 kiloda
    Bilal Çiloğlu madalya arayacak.

    1. 18.10.2018 09:43
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