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Ferhat Arıcan: 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum

Tokyo 2020'de paralel barda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya alarak Türkiye'yi yeniden gururlandırmayı amaçlıyor.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 11:20
Ferhat Arıcan: 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum

Antalya'da düzenlenen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na katılan Erkek Milli Takım Kaptanı Ferhat Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk cimnastiğinin son yıllarda iyi bir ivme yakaladığını ve önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Bu başarıların her geçen yıl artarak devam edeceğine inandığını belirten Arıcan, 2 Avrupa şampiyonluğunun bulunduğunu, Antalya'da 3. Avrupa şampiyonluğunu elde etmeyi amaçladığını kaydetti.

Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak da podyumda yer almak istediklerini aktaran Arıcan, "Daha önce bronz ve gümüş madalya almıştık. Burada takım olarak kürsünün en üst basamağında yer almak istiyoruz." dedi.

Türkiye'ye cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandırmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu anlatan Arıcan, "Bu hem benim hem de federasyon için büyük bir mutluluktu. 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı alarak ülkemi gururlandırmak istiyorum. Çalışmalarımın meyvesini alacağıma inanıyorum. Takım olarak da Paris Olimpiyatları'nda yer almak istiyoruz." diye konuştu.

"YENİ YILDIZLAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM"

Ferhat Arıcan, kurduğu cimnastik akademisinde yeni sporcular yetiştirdiğini kaydederek, "Spor kariyerim bittikten sonra da cimnastik kültürünü, spor ahlakını sürdürülebilir kılmak arzusundayım. Tecrübelerimi geleceğin aydınlık nesillerine aktarmayı, yeni yıldızlar yetiştirmeyi hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

Antalya'da düzenlenen organizasyonları yabancı ülke kafilelerin de çok beğendiğini vurgulayan Arıcan, şunları kaydetti:

"Türkiye, spordaki başarılarının yanı sıra organizasyondaki başarısını da dünyaya gösteriyor. Antalya'ya modern olimpik cimnastik tesisleri yapıldı. Tesisleri gören yabancı sporcular, Antalya'ya kamp yapmak için de geleceklerini söylediler."

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