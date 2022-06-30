Altın yağmuru! Akdeniz Oyunları'na damga vurduk

Cimnastikçiler, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda dün de 3'ü altın 9 madalya aldı. İbrahim Çolak (halka), Ferhat Arıcan (paralel) ve Adem Asil (atlama masası) altın madalya kazanırken, Adem Asil barfiks ve halkada da ikinci olurken, Ahmet Önder ise yer hareketlerinde gümüş madalyaya uzandı. Bronz madalyalarımız ise; Ahmet Önder (barfiks), Ferhat Arıccan (kulplu beygir) ve Adem Asil'den (yer hareketleri) geldi. Bireyselde 3 altın kazanan Adem'in 2 gümüş ve 1 de bronzu var.
MİNDERDE 3 ALTIN, 2 GÜMÜŞ
Kadınlar güreşte Evin Demirhan Yavuz, 50 kiloda Fransız Julie Sabatie'yi 3-2 yenip altın madalya kazandı. 57 kiloda Bediha Gün, finaldeki Tunuslu Siwar Bouseta dahil tüm rakiplerini tuşlayarak altın madalyanın sahibi oldu. 76'da Yasemin Adar Yiğit, İtalyan rakibi karşısında sayı tuşuyla (10-0) altın madalya kazandı. 53'te Zeynep yenilip gümüşte kaldı. 68'de ise Buse Tosun Çavuşoğlu, hakem kurbanı oldu ve gümüş madalyayla yetindi.