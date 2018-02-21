Cimnastikte takım çalışması madalya getirecek

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin cimnastikte ciddi anlamda ilerlediğini ve 74 ilde aktif olarak yapıldığını belirtti.

Çelen, beş yıl önce sadece 11 ilde bu sporun yapıldığını ancak şu an sporcuların 60 ilde müsabakalara katıldığını vurgulayarak, tüm şehirlerde antrenör istihdam ederek, sporcuların yarışmalara katılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

"Ne kadar çok sporcu sayınız olsa da elit ve madalya alacağınız sporcu olmazsa her şey havada kalıyor." diyen Çelen, yeni bir sürece ve sezona girdiklerini, talep ve projelerin de her zaman karşılığını bulduğunu ifade etti.

Çelen, cimnastik disiplinlerinin çok fazla olduğuna dikkati çekerek, "Disiplinlerin her birinin hedefi, olimpiyat oyunları oldu. Olimpiyatlara nasıl gidileceğini bilmeyen ve öngöremeyen bir yapıdan, olimpiyatlarda kafa kafaya oynayacak pozisyona geldik. Bunun bir takım sebepleri var. Bakanlığımızdan istediğimiz her talep karşılanıyor. Olimpiyat noktasında artık kriterleri anında öğrenebiliyoruz." diye konuştu.

''TAKIM OLARAK GİDERSEK MADALYAYLA DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dünya Cimnastik Federasyonu konsey üyeliğine seçilmesi dolayısıyla gelişmeleri anında teknik heyet ile paylaşabildiğini vurgulayan Çelen, 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hangi kriterlerin değişeceğini şimdiden görebildiklerini ve buna göre çalışma yaptıklarını bildirdi.

Hedefin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları olduğunu ifade eden Çelen, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara takım olarak gitmeyi hedefliyoruz. Takım olarak gitmeyi başarırsak, finallerde madalya ile döneceğimizi düşünüyorum. Dolayısı ile birinci hedefimiz artistik erkek takımında takım olarak gitmek. Artistik bayan takımında ise Londra'da Göksu Üçtaş Şanlı ile başlayan serüvenimizde, Rio 2016 Olimpiyatları'nda 2 sporcuyla temsil edildik. Bayanlarda da 2 kişi ile gitmeyi hedefliyoruz."

Çelen, 2024'te düzenlenecek olimpiyatlarda da alttan gelen sporcularla takım hedefini gözeteceklerini dile getirerek, ritmik cimnastik çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"2014'te ülkemizde Dünya Şampiyonası düzenledik. Şampiyonada son 5 ülkeden biri olduk. Ama ülkemizde düzenlenen organizasyonda sporcularımızın arenaya çıkmaması bizi üzerdi, o yüzden bir takım çıkarttık. Bugün gördük ki, biz o alanda da gidebiliriz. Bütün antrenörlerimizi inandırdık, 5-6 yıl içerisinde çok güzel bir ritmik grup takımı kurduk. Onların da başına olimpiyatlara sporcu yetiştirmiş Bulgar antrenör getirdik. Ankara'da antrenmanlarını yapıyorlar. Birçok ilden de sporcularımız oraya adapte olmaya başladı."

Trampolin cimnastikte de olimpiyatlara gitmek için çalıştıklarını anlatan Çelen, Gürcistanlı iki antrenör ile anlaştıklarını sözlerine ekledi.