Milli cimnastikçilere büyük onur
Milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve İbrahim Çolak, Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından dünyanın en prestijli sporcuları arasına alındı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kanada'da geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda en iyi sporcular arasında yer alan ikili, FIG tarafından en prestijli sporcular listesine girmeye layık görüldü.
FIG'in gönderdiği kutlama mesajı ve rozet, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen tarafından Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'a verildi.
Türk cimnastik tarihinde Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'tan önce bu ödüle Ferhat Arıcan ve Demet Tetik de layık görülmüştü.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:01
-
İşte Beşiktaş'ın Quaresma savunması!
Toplam 20
Yorum
BlackEagle Yahu arkadaşlar düşman mıyız biz bu hakaretler? Çoğumuz aynı havayı soluyan aynı mahalleyi paylaşan insanlarız. Kendinize gelin.
-
''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan 1.000.000 üye giriş parası 10.000 TL. verse 10 milyar yapar başımızda kafası çalışan başkan yok her takım için senaryo aynı..
-
''Kulübü kimseye satmam, sattırmam!''
Toplam 7
Yorum
aslan Takıma üyelik bedava dersiniz 1 milyon kişi üye yapsanız yıllık aidat 1.000 tl den senelik aidat geliri 1 milyar yapar......
Milli cimnastikçilere büyük onur haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.