Milli cimnastikçilere büyük onur

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kanada'da geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda en iyi sporcular arasında yer alan ikili, FIG tarafından en prestijli sporcular listesine girmeye layık görüldü.

FIG'in gönderdiği kutlama mesajı ve rozet, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen tarafından Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'a verildi.

Türk cimnastik tarihinde Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'tan önce bu ödüle Ferhat Arıcan ve Demet Tetik de layık görülmüştü.