Milli cimnastikçilere büyük onur – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Milli cimnastikçilere büyük onur

    Milli cimnastikçilere büyük onur

    Milli cimnastikçiler ve , Uluslararası Cimnastik Federasyonu (FIG) tarafından dünyanın en prestijli sporcuları arasına alındı.

    yapılan açıklamaya göre, Kanada'da geçen yıl gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda en iyi sporcular arasında yer alan ikili, FIG tarafından en prestijli sporcular listesine girmeye layık görüldü.

    FIG'in gönderdiği kutlama mesajı ve rozet, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı tarafından ve 'a verildi.

    Türk cimnastik tarihinde Ahmet Önder ve İbrahim Çolak'tan önce bu ödüle Ferhat Arıcan ve Demet Tetik de layık görülmüştü.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:01
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