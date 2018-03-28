Cimnastikte sporcu sayısı 5 yılda 66 kat arttı

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız ile cimnastiğin kentteki son durumunu görüşmek üzere Bilecik'e gelen Çelen, yaptığı açıklamada, Türkiye'de cimnastiğe ilginin arttığını belirtti.

Federasyon başkanlığında 5'inci yılını doldurduğunu aktaran Çelen, "Beş yıl önceki tespitimizde, Türkiye'de 12 il cimnastik yapmayı taahhüt ediyordu. Sekiz il de cimnastik yapıyordu. Bunlar da İstanbul, İzmir ve Bolu gibi cimnastiğin dominantı olan illerdi. Bugün ise Türkiye'nin 81 ili cimnastik yapmayı taahhüt ediyor. 76 ilde cimnastik hocası var, 58 il yarışıyor. Gelinen nokta bu. İnanılmaz bir potansiyel var. Çok arzulu sporcular ve aileler gördük." dedi.

Beş yılda lisanslı sporcu sayısının 66 kattan fazla arttığına dikkati çeken Çelen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de 5 yıl önce bin 200 civarında lisanslı sporcu vardı. Bugün ise lisanslı sporcu sayısı 66 kattan fazla artışla 80 bine ulaştı. 600 sporcu yarışıyordu, bugün ise 20 bin cimnastikçi kendi aralarında yarışıyor. Bunlar resmi kayıtlar. Kayıt alamadığımız 25 binin üzerinde daha sporcu var. Onlar da bu orduya katılacak. Önceden 1-2 performans sporcusu vardı. Bugün baktığımızda ise Ayşe Begüm Onbaşı, aerobik cimnastikte dünya şampiyonu oldu. Artistik cimnastikte Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve İbrahim Çolak dünya markası oldu. Bunlar ülkemizde konuşulmayan branşlar."

Suat Çelen, eski cimnastikçi olduğunu kaydederek, "Bu kravatı çıkardıktan sonra yine eski günlerime döneceğim. Bu işin içinden geldiğimiz için bunu kendimize dert edindik. Şahsen benim derdim bu. Türkiye'nin her yerinde cimnastik yapılmasını arzu eden bir insanım." ifadelerini kullandı.

Cimnastiği diğer branşlara sporcu yetiştiren bir fabrika olarak gördüklerini dile getiren Çelen, "Küçük yaşta yapılmaya başlanan cimnastik, çocuklara çok şey kazandırıyor. Olimpiyat oyunlarına katılmayı değil madalyayı hedefleyen bir federasyonuz. Başarıyı hedefleyen sporcular yetiştiriyoruz." diye konuştu.