Cimnastikte 6 madalya – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cimnastikte 6 madalya

    Cimnastikte 6 madalya

    Milli cimnastikçiler, 'da yapılan Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuvası'da 6 madalyanın sahibi oldu.

    Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre , organizasyonda 1 gümüş ve 5 aldı. Büyükler kategorisinde mücadele eden Sercan Demir, genel tasnif ve paralel aletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

    Gençler kategorisinde Bora Tarhan, yer aletinde ikinciliği elde ederek gümüş madalyayı boynuna taktı. Gençlerde Emre Öztekin kulplu beygir aletinde, Ayberk Koşak, genel tasnif ve atlama masasında üçüncü oldu ve bronz madalyaya uzandı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:28
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimnastikte 6 madalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN