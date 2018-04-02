Cimnastikte 6 madalya
Milli cimnastikçiler, Ukrayna'da yapılan Artistik Cimnastik Uluslararası Turnuvası'da 6 madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, organizasyonda 1 gümüş ve 5 bronz madalya aldı. Büyükler kategorisinde mücadele eden Sercan Demir, genel tasnif ve paralel aletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
Gençler kategorisinde Bora Tarhan, yer aletinde ikinciliği elde ederek gümüş madalyayı boynuna taktı. Gençlerde Emre Öztekin kulplu beygir aletinde, Ayberk Koşak, genel tasnif ve atlama masasında üçüncü oldu ve bronz madalyaya uzandı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:28
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F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Olmazsa üste para verip hepsini gönderme kararı alsaydınız , ya da ne güzel şampiyon olamıyorsunuz pirimide verin
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Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan...
Toplam 5
Yorum
AYDINTRABUS GS HAKEMİ DE YENDİ. HAKEME FIRSAT TANIMADI.FIRSAT TANISAYDI GS KESİN MAĞLÜPTÜ.
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Seyrantepe'den vurdu Bakırköy'de gol oldu
Toplam 6
Yorum
ÇEPNİOĞLU Kuckanın geldi geleli tek olumlu haraketi ama bir işe yaramadı. 2,5 m € 'luk gol de denebilir.
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