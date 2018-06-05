Çolak’tan gümüş – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Çolak’tan gümüş

    Çolak’tan gümüş
    Slovenya Artistik Cimnastik Dünya 'nda sahne alan İbrahim Çolak, ikincilik kürsüsüne çıktı. Çolak, halka aletindeki , performansıyla gümüş madalya kazandı.
    1. 5.6.2018
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