Cansu Kaplan milli takımda
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    milli takımda

    Cansu Kaplan milli takımda

    ?'un başarılı jimnastikçisi , eylül ayında yapılacak için milli takıma çağırıldı.

    'un kapısından henüz 8 yaşındayken giren , eylül ayında yapılacak için milli takıma çağrıldı. 16 yaşındaki başarılı sporcu Cansu Kaplan, milli takımın çarşamba günü 'ın Sofya kentinde başlayan ve Varna'da devam edecek 4 haftalık kampına katıldı.
    Türkiye Jimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Muratpaşa Belediyespor yöneticisi Yener Altıntaş, Azra Akıncı'nın ardından Cansu Kaplan'ın Muratpaşa Belediyespor'un ikinci milli sporcusu olduğunu söyledi. Genç sporcuya milli takımda başarılar dileyen Altıntaş, "Kulüp olarak bir amacımız da ay-yıldızlı formayla başarı ve başarılar kazanacak sporcular yetiştirmek. Cansu Kaplan gibi sporcularla bu hedefe biraz daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.

    1. 19.7.2018 12:26
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