Muratpaşa Belediyespor'un kapısından henüz 8 yaşındayken giren Cansu Kaplan, eylül ayında yapılacak Ritmik Jimnastik Dünya Şampiyonası için milli takıma çağrıldı. 16 yaşındaki başarılı sporcu Cansu Kaplan, milli takımın çarşamba günü Bulgaristan'ın Sofya kentinde başlayan ve Varna'da devam edecek 4 haftalık kampına katıldı.

Türkiye Jimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Muratpaşa Belediyespor yöneticisi Yener Altıntaş, Azra Akıncı'nın ardından Cansu Kaplan'ın Muratpaşa Belediyespor'un ikinci milli sporcusu olduğunu söyledi. Genç sporcuya milli takımda başarılar dileyen Altıntaş, "Kulüp olarak bir amacımız da ay-yıldızlı formayla başarı ve başarılar kazanacak sporcular yetiştirmek. Cansu Kaplan gibi sporcularla bu hedefe biraz daha yaklaşıyoruz" diye konuştu.