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Haberler İtalya Serie A Udinese-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Udinese ile Milan 32. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 11:39
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Udinese-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Udinese-Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Udinese ile Milan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Udinese-Milan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UDINESE-MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Udinese-Milan maçı 11 Nisan Cuma günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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