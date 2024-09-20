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Haberler İtalya Serie A

Serie A'da dev derbi! İnter - Milan mücadelesinde rekor kırılabilir

Dünya genelinden futbolseverler 22 Eylül Pazar akşamı oynanacak olan Serie A Milano derbisini bekliyor. İnter ile Milan'ın karşı karşıya geleceği derbide yeni bir rekor kırılacağı öngörülüyor. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 16:26
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Serie A'da dev derbi! İnter - Milan mücadelesinde rekor kırılabilir

Serie A'nın 5. haftasında oynanacak Milano derbisinde Inter ile Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu sezona 2 galibiyet ve 2 beraberlik ile başlayan İnter, 4 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmiş olan ezeli rakibi Milan'a karşı mücadele edecek.

BİLETLERE TALEP YAĞMURU

La Gazetta della Sport'ta yer alan ve NTV Spor'un derlediği haberde Inter - Milan derbisinin tüm biletlerinin pazar gününe kadar tükeneceği belirtiliyor.

Inter'in böylece bu karşılaşmadan 7 milyon euro gelir elde edeceği ve 2019'daki Juventus maçındaki 6.6. milyon euroluk gelir rekorunu geride bırakacağı ifade ediliyor.

MILAN'DA YOL AYRIMI

Sezon başında Milan'ın başına geçen Paulo Fonseca'nın takımdaki geleceğini Milano derbisinin belirleyeceği aktarılıyor.

Sezona kötü başlangıç yapan teknik adamın dev derbide de taraftarlarına istediği sonucu sunamaması takdirde takıma veda edeceği öngörülüyor.

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