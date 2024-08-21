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Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgü!

Fransız futbolunun efsane ismi ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, Juventus ve Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Kenan Yıldız hakkında konuştu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 18:21
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Michel Platini'den Kenan Yıldız'a övgü!

Fransız futbolunun ve Juventus'un efsane isimlerinden Michel Platini, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Platini, Juventus'ta 10 numaralı forma verilen Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler söyledi.

Platini, "Eğer Kenan Yıldıza 10 numaralı forma verilmişse ve o da bunu istemişse, bu Kenan'ın kişilik sahibi olduğunu gösterir. Juventus ve onun için en iyisini diliyorum.

"BENİM GİBİ 10 NUMARA OLSUN"

"Benim gibi bir 10 numara olsun, yaratıcı olsun" diyen Platini, "Bellingham, Zidane, Messi gibi isimlerden ilham alıyor. Beni söyleyemem çünkü beni futbol oynarken izlemedi." ifadelerini kullandı.

Juventus geçtiğimiz günlerde Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatap 10 numaralı formayı teslim etmişti.

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