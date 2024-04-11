10 numara Kenan Yıldız

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız ile 2029 yılına kadar yeni bir sözleşme imzalamak istiyor. İtalyan ekibi yeni kontratla 10 numaralı formayı da gelecek sezon Kenan'a teslim etmeyi planlıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, siyahbeyazlı taraftarların da büyük ilgi gösterdiği 18 yaşındaki forvet oyuncusuna son dönemde Avrupa kulüplerinin ilgisinin ardından Juventus yeni bir kontrat imzalayarak Kenan'ı kadroda tutmanın planlarını yapıyor. İtalyan ekibinde 15 numaralı formayı giyen hücum oyuncusunun yeni sözleşmenin ardından 10 numaralı formayı giymesi bekleniyor.

BALLON D'OR'A ADAY OLUR

Takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Kenan için Juventus kalecisi Szczesny, "Kenan Yıldız'ın 5 yıl içinde Ballon d'Or'a (Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü) aday olacağına eminim. Birçok oyuncuyla oynadım ama onun kadar yetenekli birini hiç görmedim" ifadelerini kullanmıştı.