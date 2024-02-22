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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."

Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 15:34
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Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."

İtalya Serie A devlerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, kariyeri ve geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."

DAZN Italia'ya röportaj veren milli futbolcu, idollerinden birinin Pirlo olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

Özellikle bir tanesi; Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO 2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. Bir numara!

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."

"Dünyanın en iyi oyun kurucusu benim." diyen Çalhanoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

Benim arkamdan Rodri, Toni Kroos, Joshua Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor.

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."

Milli orta saha, "Eğer istatistiklere bakarsanız, asla yakın mesafeden gol atmadığımı görürsünüz. 25-30 metreden veya bir serbest vuruştan gol atıyorum. Bunlar zor şeyler. Ben 5 metre yanıma pas vermeyi sevmiyorum. Her zaman final pası vermeyi, gol şansını arttırmayı veya uzun pas atmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."

Hakan Çalhanoğlu, aldığı teklifi de röportajda şöyle duyurdu:

Suudi Arabistan'dan teklif aldım ama Inter'i seviyorum. Burası çok büyük bir aile. Teklifi onların kararına bıraktım ama kalmak istediğimi de söyledim. Inter'de yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Burada, bir insan olarak olgunlaştım. Zor zamanlarda bana herkes yardım etti. Taraftarların benim için söylediği şarkıları duyunca, Inter'in neden farklı olduğunu anladım.

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