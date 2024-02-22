Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."

Milli orta saha, "Eğer istatistiklere bakarsanız, asla yakın mesafeden gol atmadığımı görürsünüz. 25-30 metreden veya bir serbest vuruştan gol atıyorum. Bunlar zor şeyler. Ben 5 metre yanıma pas vermeyi sevmiyorum. Her zaman final pası vermeyi, gol şansını arttırmayı veya uzun pas atmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.