Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer sözleri! "Teklif aldım ama..."
Son dakika spor haberleri... İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
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Milli orta saha, "Eğer istatistiklere bakarsanız, asla yakın mesafeden gol atmadığımı görürsünüz. 25-30 metreden veya bir serbest vuruştan gol atıyorum. Bunlar zor şeyler. Ben 5 metre yanıma pas vermeyi sevmiyorum. Her zaman final pası vermeyi, gol şansını arttırmayı veya uzun pas atmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu, aldığı teklifi de röportajda şöyle duyurdu:
Suudi Arabistan'dan teklif aldım ama Inter'i seviyorum. Burası çok büyük bir aile. Teklifi onların kararına bıraktım ama kalmak istediğimi de söyledim. Inter'de yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Burada, bir insan olarak olgunlaştım. Zor zamanlarda bana herkes yardım etti. Taraftarların benim için söylediği şarkıları duyunca, Inter'in neden farklı olduğunu anladım.
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