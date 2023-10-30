Haberler İtalya Serie A Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

Son dakika transfer haberi: İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu için flaş bir idda geldi. İtalyan basını, milli futbolcunun yaz ayında Premier Lig ekibine transfer olacağını yazdı. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 17:02 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 17:16
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Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

Inter'in değişmez isimlerinden olan milli futbolcumuz için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

A Milli Takımımızın kaptanı Hakan'ın adı, Premier Lig kulübüyle anılıyor.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

İtalyan basınından interlive.it'in haberine göre Totteham, sezon sonunda Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

HOJBERG YERİNE HAKAN
Londra ekibi, yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali bulunan Pierre-Emile Hojbjerg'in yerine orta saha arayışlara başladı.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

Birçok takımın transfer listesinde yer alan Hojbjerg'in, İtalyan devi Juventus'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

EN AZ 50 MİLYON EURO
Bu nedenle Tottenham, Danimarkalı orta sahanın takımdan ayrılması ve Şampiyonlar Ligi biletinin alınması durumunda Hakan Çalhanoğlu için Inter'in kapısını çalacak.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

Haberde Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hakan için İtalyanların en az 50 milyon Euro bonservis bedeli isteyebileceği aktarıldı.

Hakan Çalhanoğlu Premier Lig yolcusu! En az 50 milyon euro...

Bu sezon forma giydiği 12 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, 2021 yılında Milan'dan diğer bir Milano temsilcisi Inter'e transfer olmuştu.

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