Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Cagliari - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Cagliari ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cagliari - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CAGLIARI - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari - Inter maçı 28 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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