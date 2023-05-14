Fiorentina - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Udinese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Fiorentina ile Udinese karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - UDINESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Udinese maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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FIORENTINA - UDINESE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Castrovilli, Mandragora; Ikone, Barak, Saponara; Jovic

Udinese

Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski