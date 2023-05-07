Napoli Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Napoli-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. haftada şampiyon Napoli sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor.
NAPOLI-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Napoli'nin sahasında Fiorentina'yı konuk edeceği maç TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
NAPOLI-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia
Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Saponara; Jovic