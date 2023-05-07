Haberler İtalya Serie A Napoli Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Napoli Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı sürüyor. Şampiyonluğunu ilan eden Napoli sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor. Peki, Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 10:00
Napoli Fiorentina maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Napoli-Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 34. haftada şampiyon Napoli sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. Zorlu mücadelenin yayın bilgileri aratılıyor.

NAPOLI-FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli'nin sahasında Fiorentina'yı konuk edeceği maç TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

NAPOLI-FIORENTINA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Fiorentina: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat, Mandragora; Kouame, Barak, Saponara; Jovic

DİĞER
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tam bir estetik harikası oldu! 'Kikirik Biricik' Çisil Oral'ın son hali "Estetiğin gücü" dedirtti!
Ak Parti'den aday olan ünlü isimlerden mesaj: "Doğu zaman doğru adam ilkesiyle çalışıyoruz, nefret siyaseti Türkiye’ye galip gelemeyecek!"
Maç sonu övgüler yağdırdı! "Takımını ayakta tutan isim..."
Sağa yeni aday! Boey giderse Cimbom onu getirecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lecce - Hellas Verona maçı saat kaçta?
Torino-Monza maçı ne zaman?
EYT'lilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak 2023?
Green Card çekiliş sonuç ekranı 2023
Green Card başvuru sonuçları onay numarası nasıl öğrenilir?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..." Maç sonu çarpıcı sözler! "En büyük hayal kırıklığı..." 10:20
Newcastle United - Arsenal maçı saat kaçta? Newcastle United - Arsenal maçı saat kaçta? 10:12
BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda? 10:08
Lecce - Hellas Verona maçı saat kaçta? Lecce - Hellas Verona maçı saat kaçta? 10:03
Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? Konyaspor - Kayserispor maçı hangi kanalda? 10:00
Başakşehir'de G.Saray maçı öncesi 2 eksik! Başakşehir'de G.Saray maçı öncesi 2 eksik! 09:59
Daha Eski
Giresunspor - Fenerbahçe detayları! Giresunspor - Fenerbahçe detayları! 09:53
Ümraniyespor - Sivasspor maçı saat kaçta? Ümraniyespor - Sivasspor maçı saat kaçta? 09:50
Ayrılığın habercisi mi? F.Bahçeli yıldız... Ayrılığın habercisi mi? F.Bahçeli yıldız... 09:48
G.Saray'ın genç yıldızından F.Bahçe iddialarına flaş yanıt! G.Saray'ın genç yıldızından F.Bahçe iddialarına flaş yanıt! 09:41
Napoli-Fiorentina maçı ne zaman? Napoli-Fiorentina maçı ne zaman? 09:15
Troyes - PSG maçı hangi kanalda? Troyes - PSG maçı hangi kanalda? 09:09