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Roma Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Roma sahasında Inter'i ağırlayacak. Zorlu maçın yayın bilgileri sıkça aratılıyor. Peki, Roma-Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 09:21
Roma Inter maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Roma-Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 34. hafta heyecanı yaşanıyor. Roma sahasında Inter'i konuk edecek. Zorlu maçın yayın bilgileri aratılıyor. İşte detaylar...

ROMA-INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma'nın sahasında Inter'i konuk edeceği maç TSİ 19.00'da başlayacak. Mücadele, S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ROMA-INTER MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Solbakken; Abraham

Inter: Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Hakan Çalhanoğlu, Dimarco; Martinez, Lukaku

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