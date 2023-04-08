Fiorentina - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Spezia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 29. haftada Fiorentina ile Spezia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - SPEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Spezia maçı 8 Nisan Cumartesi günü saat 15.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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FIORENTINA - SPEZIA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Quarta, Julio, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Ikone, Castrovilli, Gonzalez; Cabral

Spezia

Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Bastoni; Bourabia, Ekdal, Kovalenko; Verde, Shomurodov, Agudelo