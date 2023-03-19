Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 27. haftada Fiorentina ile Lecce karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Lecce maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - LECCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Lecce maçı 19 Mart Pazar günü saat 17.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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FIORENTINA - LECCE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fiorentina

Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Gonzalez, Cabral, Sottil

Lecce

Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Colombo, Di Francesco