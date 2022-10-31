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Hellas Verona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Hellas Verona ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2022 Pazartesi 12:00
Hellas Verona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 12. haftada Hellas Verona ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Roma maçı 31 Ekim Pazartesi günü saat 20.30'da S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

HELLAS VERONA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona

Montipo; Hien, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Verdi; Henry, Piccoli

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Vina; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Camara, Spinazzola; Zaniolo, Abraham

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