Juventus Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Juventus-Salernitana maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 9 puanla 8. sırada yer alan Juventus sahasında 6 puanla 10. sırada bulunan Salernitana'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.
JUVENTUS-SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Juventus'un sahasında Salernitana'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 21.45'te başlayacak ve mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
JUVENTUS-SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Juventus: Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli, Kostic; Kean, Vlahovic
Salernitana: Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli