Haberler İtalya Serie A Juventus Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Juventus Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Juventus sahasında Salernitana'yı ağırlayacak.  Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Juventus-Salernitana Verona maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 09:40
Juventus Salernitana maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Juventus-Salernitana maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da heyecan 6. hafta maçlarıyla devam ediyor. 9 puanla 8. sırada yer alan Juventus sahasında 6 puanla 10. sırada bulunan Salernitana'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın yayın bilgileri aratılıyor.

JUVENTUS-SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus'un sahasında Salernitana'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 21.45'te başlayacak ve mücadele S Sport 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

JUVENTUS-SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Sandro; McKennie, Paredes, Locatelli, Kostic; Kean, Vlahovic

Salernitana: Sepe; Bronn, Gyomber, Fazio; Candreva, Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Dia, Bonazzoli

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