SON DAKİKA - Andrea Belotti transferi resmen açıklandı!

Torino ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan golcü, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Belotti transferi duyuruldu.

Roma Futbol Direktörü Tiago Pinto sözleşmenin imzalanmasının ardından, "Andrea Belotti'nin Roma'yı seçmedeki kararlılığı hepimizi etkiledi. Bu yeni maceraya başlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.

BELOTTI: ROMA'NIN HEDEFLERİ İNANILMAZ BÜYÜLEDİ

Roma'nın yeni transferi Andrea Belotti, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.