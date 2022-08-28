Haberler İtalya Serie A SON DAKİKA - Andrea Belotti transferi resmen açıklandı!

SON DAKİKA - Andrea Belotti transferi resmen açıklandı!

Son dakika spor haberi: İtalya Serie A ekibi Roma'dan hücum hattına takviye geldi. Uzun süredir transferde Galatasaray ile adı anılan Andrea Belotti, Roma'ya imza attı. Kulübün resmi sitesi, İtalyan golcünün transferini duyurdu. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Belotti, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 18:19 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2022 Pazar 18:33
SON DAKİKA - Andrea Belotti transferi resmen açıklandı!

Torino ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Andrea Belotti'nin yeni adresi belli oldu. İtalyan golcü, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Roma ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Belotti transferi duyuruldu.

Roma Futbol Direktörü Tiago Pinto sözleşmenin imzalanmasının ardından, "Andrea Belotti'nin Roma'yı seçmedeki kararlılığı hepimizi etkiledi. Bu yeni maceraya başlayabildiğimiz için gerçekten mutluyuz" ifadelerini kullandı.

BELOTTI: ROMA'NIN HEDEFLERİ İNANILMAZ BÜYÜLEDİ
Roma'nın yeni transferi Andrea Belotti, "Roma'nın hedefleri inanılmaz büyüledi. Kariyerimde gelişmeye devam etmek istiyorum. Taraftarlarımızın önünde çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

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