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Zlatan Ibrahimovic Milan'la sözleşme uzattı!

Son dakika transfer haberleri... Milan forması giyen 40 yaşındaki İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:10
Zlatan Ibrahimovic Milan'la sözleşme uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Dizinden ağır bir sakatlık geçiren Ibrahimovic'in, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Milan'ın tecrübeli oyuncusu çıktığı 23 Serie A karşılaşmasında 8 gol atarken 3 de asist yapmıştı.

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