Zlatan Ibrahimovic Milan'la sözleşme uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Dizinden ağır bir sakatlık geçiren Ibrahimovic'in, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Milan'ın tecrübeli oyuncusu çıktığı 23 Serie A karşılaşmasında 8 gol atarken 3 de asist yapmıştı.