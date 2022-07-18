Zlatan Ibrahimovic Milan'la sözleşme uzattı!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen 40 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kulübü ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
Dizinden ağır bir sakatlık geçiren Ibrahimovic'in, uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan Milan'ın tecrübeli oyuncusu çıktığı 23 Serie A karşılaşmasında 8 gol atarken 3 de asist yapmıştı.
Official Statement: @Ibra_official ➡️ https://t.co/8BgZOIZ2Lv— AC Milan (@acmilan) July 18, 2022
Comunicato Ufficiale: Zlatan Ibrahimović ➡️ https://t.co/0A2sQdJppp#ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/GN44NS1cLJ