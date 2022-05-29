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Transferde Cristiano Ronaldo bombası! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılması gündeme geldi. Yeni adresi merak konusu olan 37 yaşındaki futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalya Serie A ekibi Roma'nın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek için devreye girdiği ve yıldız isimle görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2022 Pazar 12:57
Transferde Cristiano Ronaldo bombası! Yeni adresi...

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz devinin yeni teknik direktörü Erik ten Hag'ın kendisini takımda tutmak istemesine rağmen Ronaldo, İngiliz devinde kalmaya sıcak bakmıyor.

ROMA'DAN BÜYÜK BOMBA!
Bu noktada ise İtalyan gazeteci Tancredi Palmieri'nin haberine göre; Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni şampiyon tamamlayan Roma, Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istiyor. İtalyan kulübün yetkilileri, Portekizli süper yıldızla bu bağlamda bir görüşme de gerçekleştirdi.

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