Fiorentina Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Fiorentina-Empoli maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da 31. hafta müsabakalarının heyecanı devam ediyor. 47 puanla 8. sırada bulunan Fiorentina sahasında 33 puanla 13. sırada yer alan Empoli'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...
📺FIORENTINA-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fiorentina'nın sahasında Empoli'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 13.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
📝FIORENTINA-EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Callejon, Piatek, Sottil
🔹Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Francesco; Pinamonti