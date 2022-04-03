Haberler İtalya Serie A Fiorentina Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fiorentina Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor... 47 puanlı Fiorentina sahasında 33 puanlı Empoli'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Fiorentina-Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 12:19
Fiorentina Empoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Fiorentina-Empoli maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 31. hafta müsabakalarının heyecanı devam ediyor. 47 puanla 8. sırada bulunan Fiorentina sahasında 33 puanla 13. sırada yer alan Empoli'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...

📺FIORENTINA-EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina'nın sahasında Empoli'yi ağırlayacağı maç bugün TSİ 13.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

📝FIORENTINA-EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

🔹Fiorentina: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Callejon, Piatek, Sottil

🔹Empoli: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Francesco; Pinamonti

DİĞER
Son dakika: Trabzonspor Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Abdullah Avcı ve Valerien Ismael... 
Son dakika: Borsa İstanbul'da son 10 yılın en iyisi! Yeni rekorlar kapıda
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor