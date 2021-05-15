ManU’ya mı yoksa eve mi

Cristiano Ronaldo menajerine gelecek sezon Juventus'ta oynamak istemediği duyurdu. Portekizli yıldızın rotasının bir süredir Manchester United olacağı söyleniyordu ancak son günlerde çıkan dedikodu futbol dünyasını karıştıracak cinsten. Real Madrid'in geri istemediği 35 yaşındaki yıldız yıldızının parladığı Sporting Lizbon'a dönebilir. Annesi Dolores de "Cristiano ile konuşacağım. Onun bir kez daha Sporting forma giymesini çok istiyorum" ifadelerini kullandı. Sporting ile her zaman duygusal bir bağı olan Ronaldo'nun kararı merak ediliyor.