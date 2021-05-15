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ManU’ya mı yoksa eve mi

menajerine gelecek sezon 'ta oynamak istemediği duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
ManU’ya mı yoksa eve mi
menajerine gelecek sezon 'ta oynamak istemediği duyurdu. Portekizli yıldızın rotasının bir süredir olacağı söyleniyordu ancak son günlerde çıkan dedikodu futbol dünyasını karıştıracak cinsten. Real Madrid'in geri istemediği 35 yaşındaki yıldız yıldızının parladığı Lizbon'a dönebilir. Annesi Dolores de "Cristiano ile konuşacağım. Onun bir kez daha Sporting forma giymesini çok istiyorum" ifadelerini kullandı. Sporting ile her zaman duygusal bir bağı olan Ronaldo'nun kararı merak ediliyor.
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