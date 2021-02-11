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Merih rüzgarı

Milli futbolcumuz, ’un ’i elediği kupa maçına damga vurdu, en çok konuşulan isim oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:41 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
Merih rüzgarı

Merih Demiral, 'un vazgeçilmezleri arasında olmaya devam ediyor. Son olarak Juventus'un önceki gece 'i kupadan elediği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, en iyiler arasında yer aldı. 2-1 kazandıkları ilk maçın rövanşı golsüz biterken, Merih başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.

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Karşılaşmada 67 kez topla buluşan ve yüzde 94 pas isabetiyle oynayan Merih, 3 hızlı atağa kesti, 5 şut blokladı, 4 de top uzaklaştırdı. Performansıyla basınından tam not alan 23 yaşındaki futbolcu, ülkenin önde gelen gazetelerinden , ve 'tan övgüler aldı.

Juventus'ta forma giyen gururumuz , Inter'i eledikleri maçın ardından teknik direktör ile tur sevincini işte böyle kutladı.

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