Merih rüzgarı

Merih Demiral, Juventus'un vazgeçilmezleri arasında olmaya devam ediyor. Son olarak Juventus'un önceki gece İnter'i kupadan elediği karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, en iyiler arasında yer aldı. 2-1 kazandıkları ilk maçın rövanşı golsüz biterken, Merih başarılı istatistikleriyle dikkat çekti.



ÇİZME'DE GÜNDEM O

Karşılaşmada 67 kez topla buluşan ve yüzde 94 pas isabetiyle oynayan Merih, 3 hızlı atağa kesti, 5 şut blokladı, 4 de top uzaklaştırdı. Performansıyla İtalyan basınından tam not alan 23 yaşındaki futbolcu, ülkenin önde gelen gazetelerinden La Gazzetta, Corriere dello Sport ve TuttuSport'tan övgüler aldı.



Juventus'ta forma giyen gururumuz Merih Demiral, Inter'i eledikleri maçın ardından teknik direktör Andrea Pirlo ile tur sevincini işte böyle kutladı.