Haberler İtalya Serie A Sassuolo 3-3 Torino | MAÇ SONUCU

3-3 | MAÇ SONUCU

'nın 5. haftasında ile 'yu karşı karşıya getiren mücadele gol düellosuna sahne olurken, taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi ekip puanı 84 ve 85'te bulduğu 2 golle kurtardı. 'da milli futbolculardan 61 dakika sahada kalırken, ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 18:03 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 23:59
Sassuolo 3-3 Torino | MAÇ SONUCU

'nın 5. haftasında ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibinin gollerini 71'de Filip Djuricic, 84'te Vlad Chiriches ve 85'te Francesco Caputo atarken, konuk takımın sayıları ise 33'te Karol Linetty, 77'de Andrea Belotti ve 79'da Sasa Lukic'ten geldi.

'da milli futbolculardan 61 dakika sahada kalırken, maça yedek kulübesinde başlayan ise 62. dakikada Maxime Lopez'in yerine oyuna dahil oldu.

Sassuolo bu sonucun ardından puanını 11'e yükseltip, maç fazlasıyla 2. sıradaki yerini korudu. 19. sıradaki Torino ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı.

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