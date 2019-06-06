Fiorentina 160 milyon Euro'ya satıldı!
06 Haziran 2019, Perşembe
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160 milyon Euro'ya satıldı!

Fiorentina 160 milyon Euro'ya satıldı!

'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Milan kentinden yapılan görüşmelerin ardından 69 yaşındaki Commisso'nun, kulübü Della Valle ailesinden satın aldığı belirtildi. Mor beyazlı kulüp, 160 milyon euro karşılığında yeni sahibinin oldu.

İtalya 1. Ligi (Serie A) ekiplerinden 'nın yeni sahibi, İtalyan asıllı 'li iş adamı oldu.

İtalyan futbolunun hayranı olduğunu vurgulayan Rocco Commisso, "Fiorentina gibi efsane bir kulübün futbol tarihine yeni bir sayfa yazmasına yardımcı olma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan iddialara göre, ABD televizyon şirketi Mediacom ile futbol kulübü New York Cosmos'un da sahibi Commisso, Fiorentina'yı 160 milyon euro karşılığında satın aldı.

  1. 06.06.2019
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