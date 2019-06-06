Fiorentina 160 milyon Euro'ya satıldı!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın yeni sahibi, İtalyan asıllı ABD'li iş adamı Rocco Commisso oldu.

İtalyan futbolunun hayranı olduğunu vurgulayan Rocco Commisso, "Fiorentina gibi efsane bir kulübün futbol tarihine yeni bir sayfa yazmasına yardımcı olma fırsatına eriştiğim için onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya basınında yer alan iddialara göre, ABD televizyon şirketi Mediacom ile futbol kulübü New York Cosmos'un da sahibi Commisso, Fiorentina'yı 160 milyon euro karşılığında satın aldı.