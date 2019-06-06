Son dakika geçtiler... Fenerbahçe Yerry Mina'yı kiralıyor! Transfer haberleri
Geçtiğimiz sezonun başında gündeme gelmişti, yeni sezon için yine gündemde... İspanyol basını, transferi son dakika bilgisi olarak geçti. Takımıyla Copa America hazırlıkları yapan Yerry Mina, Fenerbahçe'ye kiralık olarak transfer olacak.
Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan kiralanması gündeme gelen Kolombiyalı stoper, Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Everton'ın yolunu tutmuştu. Sezona sakat başlayan, sezon içerisinde de sakatlık yaşayan Mina, Premier Lig'de sadece 13 maçta süre şansı bulabildi.
İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Mina'yı kiralamak için girişimlere başladığını ve Kolombiyalı'nın yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.
YERRY MINA KİMDİR?
23 Eylül 1994 yılında Kolombiya'da doğmuştur. Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan 24 yaşındaki Mina, 1.95'lik boyu, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekmektedir.
- 06.06.2019
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Yorum
ali78 boşverin.alın güçlü atletik zenci hızlı.avrupalıyı boşverin.güçlü afrikalı
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Yasin Öztekin Kartal’a yakın
Toplam 1
Yorum
eray iyi transfer olur gsnin üzerine çıkacak transferler yapılmalı oturmuş kadrnun üzerine transfer yapıyor gs bu yüzden çok iyi transferler yapı
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Bursa sil baştan
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Yorum
Fenerli selim Tesadüfen şansa şampiyon ol 5 büyük de yıllardır düşmemeye oyna Bursa artık zor gelir kulübü iflas ettirmişler
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