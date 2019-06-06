Son dakika geçtiler... Fenerbahçe Yerry Mina'yı kiralıyor! Transfer haberleri

Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan kiralanması gündeme gelen Kolombiyalı stoper, Dünya Kupası'ndaki performansı sonrası Everton'ın yolunu tutmuştu. Sezona sakat başlayan, sezon içerisinde de sakatlık yaşayan Mina, Premier Lig'de sadece 13 maçta süre şansı bulabildi.

İspanyol Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin Mina'yı kiralamak için girişimlere başladığını ve Kolombiyalı'nın yeni adresinin Türkiye olacağını yazdı.

YERRY MINA KİMDİR?

23 Eylül 1994 yılında Kolombiya'da doğmuştur. Deportivo Pasto takımından 2014 yılına başkent Bogota'da bulunan Santa Fe takımına transfer olan 24 yaşındaki Mina, 1.95'lik boyu, hava hakimiyeti ve savunmadaki lider özellikleriyle dikkat çekmektedir.