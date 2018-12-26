Roma evinde galip
Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma sahasında Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Romaa sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8'inci dakikada Perotti'nin golüyle öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Roma'da 23'üncü dakikada Schick farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 59'uncu dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Zaniolo farkı 3'e çıkardı. Konuk ekipte Babacar, 90'ıncı dakikada attığı golle skoru belirledi: 3-1.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.
- 26.12.2018 23:52
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İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
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Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
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Fikret Orman: "5-6 oyuncu gidecek"
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Ülkü Kulübün geleceği Yok olma tehlikesi var başka sözlerle kafa karıştırıp saptırmaya aldanmayın kulübünüze sahip çıkın
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Fenerbahçe bir adım önde!
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uzman dr atletico madridten diego godin mutlaka alınmalı.
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