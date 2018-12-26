Roma evinde galip
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Roma evinde galip

Roma evinde galip

'in formasını giydiği Roma sahasında Sassuolo'yu 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 18'inci haftasında 'in formasını giydiği Romaa sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip 8'inci dakikada Perotti'nin golüyle öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Roma'da 23'üncü dakikada Schick farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı Roma'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 59'uncu dakikada Cengiz Ünder'in asistinde Zaniolo farkı 3'e çıkardı. Konuk ekipte Babacar, 90'ıncı dakikada attığı golle skoru belirledi: 3-1.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika forma giyerken 1 de asist yaptı.

  1. 26.12.2018 23:52
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