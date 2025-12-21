Elche-Rayo Vallecano maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 17. hafta mücadelesi, Elche ile Rayo Vallecano'yu karşı karşıya getirecek önemli bir randevuya sahne olacak. Taraftarı önünde sahaya çıkacak olan Elche, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Sezon boyunca istikrarlı bir performans sergileyen ev sahibi ekip, topladığı 19 puanla 11. sırada bulunuyor. Rayo Vallecano cephesinde ise deplasmanda alınacak bir galibiyet büyük önem taşıyor. Zorlu Elche deplasmanında 3 puan arayacak olan konuk ekip, 18 puanla 13. basamakta yer alırken, kazanarak üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Elche-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ELCHE-RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 17. haftada oynanacak Elche-Rayo Vallecano maçı 21 Aralık Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

ELCHE-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanacak Elche-Rayo Vallecano maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.