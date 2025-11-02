CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Levante-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Levante-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Levante ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. 9 puanla 16. sırada yer alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Celta Vigo ise puanını 13'e çıkartmayı amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "Levante-Celta Vigo maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Levante-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Levante-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Levante-Celta Vigo maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. hafta, son derece kritik bir karşılaşmaya sahne oluyor. Sezona inişli çıkışlı bir grafikle başlayan Levante, taraftar desteğini arkasına alarak tekrar yukarılara tırmanmanın planlarını yapıyor. 9 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-mavililer, sahasında kazanıp tehlike hattından uzaklaşmak istiyor. Öte yandan Celta Vigo cephesinde hedef net: Deplasmandan kayıpsız dönmek. Bu sezon istediği istikrarı henüz yakalayamayan gök-mavililer, alacakları 3 puanla puanını 13'e yükseltip orta sıralara doğru ivme kazanmanın peşinde. Peki, Levante-Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LEVANTE-CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Levante-Celta Vigo maçı 2 Kasım Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanacak karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Ahmet Çakar'dan derbinin ardından flaş yorum!
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
"Eko"sistemin casusluk trafiği belgelendi! MI6 - CIA - İBB hattında tam 5 görüşme | İşte mesajlaşma kayıtları: İmamoğlu'nun bilgisi vardı
Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum!
"O hareket nedir Allah aşkına!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 10:47
İstanbulspor-Pendikspor maçı ne zaman? İstanbulspor-Pendikspor maçı ne zaman? 10:46
İrfan Can Kahveci affedilecek mi? İrfan Can Kahveci affedilecek mi? 10:06
Kayserispor-Kasımpaşa maçı detayları! Kayserispor-Kasımpaşa maçı detayları! 10:03
Konyaspor-Samsunspor maçı detayları! Konyaspor-Samsunspor maçı detayları! 09:52
G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı G.Saray'da Barış Alper krizi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı 09:32
Daha Eski
Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum! Üründül'den derbi sonrası o takım için flaş yorum! 09:16
Zirvede golsüz eşitlik! Zirvede golsüz eşitlik! 00:32
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:45
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:48
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58