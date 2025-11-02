CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Deportivo Alaves ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemeyen Deportivo Alaves, kritik karşılamayı kazanıp hem 2 maçlık galibiyet hasretine son vermek hem de puanını 15'e çıkartmayı hedefliyor. Zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapan Espanyol ise 18 puanla sezonun etkili başlayan takımları arasında yerini alıyor. Futbolseverler, "Deportivo Alaves-Espanyol maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 11:26
Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. hafta programı, dikkat çeken bir randevuyu sahneye çıkarıyor. Deportivo Alaves, taraftarı önünde Espanyol'u ağırlayacak. Son iki maçında istediği sonucu alamayan mavi-beyazlı ekip, bu kez sahadan zaferle ayrılarak hem moral bulmayı hem de puanını 15'e yükseltmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Espanyol ise sezona oldukça etkileyici bir giriş yaparak, 18 puanla üst sıraların iddialı takımları arasına yerleşmiş durumda. Deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki konumunu daha da güçlendirmek isteyen deplasman ekibi, üç puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Espanyol maçı 2 Kasım Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Deportivo Alaves-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

