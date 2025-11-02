Deportivo Alaves-Espanyol maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da 11. hafta programı, dikkat çeken bir randevuyu sahneye çıkarıyor. Deportivo Alaves, taraftarı önünde Espanyol'u ağırlayacak. Son iki maçında istediği sonucu alamayan mavi-beyazlı ekip, bu kez sahadan zaferle ayrılarak hem moral bulmayı hem de puanını 15'e yükseltmeyi amaçlıyor. Konuk ekip Espanyol ise sezona oldukça etkileyici bir giriş yaparak, 18 puanla üst sıraların iddialı takımları arasına yerleşmiş durumda. Deplasmanda kazanarak zirve yarışındaki konumunu daha da güçlendirmek isteyen deplasman ekibi, üç puan parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, Deportivo Alaves-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DEPORTIVO ALAVES-ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga'nın 11. haftasında oynanacak Deportivo Alaves-Espanyol maçı 2 Kasım Pazar günü saat 18.15'te başlayacak. Mendizorrotza Stadyumu'nda oynanacak Deportivo Alaves-Espanyol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.