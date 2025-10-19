St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. St. Pauli sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Ligde 6 hafta sonunda 7 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Konuk takım Hoffenheim ise aynı puana sahip rakibine karşı kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. PAULI-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında oynanacak St. Pauli-Hoffenheim maçı 19 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.