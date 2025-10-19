CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında St. Pauli ile Hoffenheim karşı karşıya gelecek. 6 hafta sonunda 7 puan ile 13. sırada yer alan ev sahibi takım, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Rakibi ile aynı puanda olup, 1 sıra altında yer alan Hoffenheim ise kritik karşılaşmayı kazanarak önemli bir galibiyet almayı amaçlıyor. Futbolseverler merakla, "St. Pauli-Hoffenheim maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 14:33
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

St. Pauli-Hoffenheim maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma futbolseverleri bekliyor. St. Pauli sahasında Hoffenheim'ı konuk edecek. Ligde 6 hafta sonunda 7 puanla 13. sırada yer alan ev sahibi ekip, güçlü rakibine karşı kazanarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Konuk takım Hoffenheim ise aynı puana sahip rakibine karşı kazanarak moral bulmak istiyor. Peki, St. Pauli-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ST. PAULI-HOFFENHEIM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 7. haftasında oynanacak St. Pauli-Hoffenheim maçı 19 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

