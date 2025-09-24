Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Real Sociedad - Mallorca maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı sürüyor. Sezonun 6. hafta maçında Real Sociedad, evinde Mallorca'yı ağırlayacak. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Real Sociedad - Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad - Mallorca MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Real Sociedad - Mallorca maçı 24 Eylül Çarşamba günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Sociedad - Mallorca MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Gomez; Kubo, Mendez, Marin, Sucic, Soler; Oyarzabal

Mallorca: Roman; Morey, Raillo, Valjent, Kumbulla, Mojica; Costa, Morlanes, Darder; Muriqi, Asano