Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Athletic Bilbao-Girona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Athletic Bilbao ile Girona kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Athletic Bilbao-Girona maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Girona maçı 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.