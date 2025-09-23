CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler İspanya La Liga Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (İspanya La Liga)

İspanya La Liga’nın 6. haftasında Athletic Bilbao ile Girona karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını tamamlayan iki takımın mücadelesinde hangi ekibin kazanacağı heyecanla bekleniyor. Özellikle kritik karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler merak ediliyor. Futbolseverler ise "Athletic Bilbao-Girona maçı nasıl izlenir?" sorusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 10:36
İspanya La Liga'da heyecan 6. hafta maçları ile devam ediyor. Athletic Bilbao ile Girona kozlarını paylaşacağı haftada, kazanmak isteyen iki ekibin mücadelesi futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 3 puan alarak lige devam etmeyi amaçlayan iki takım da kritik karşılaşmada hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi, "Athletic Bilbao-Girona maçı nasıl izlenir?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, Athletic Bilbao-Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ATHLETIC BILBAO-GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'nın 6. haftasında oynanacak Athletic Bilbao-Girona maçı 23 Eylül Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de Tedesco etkisi! Mou dönemine göre...
