Valencia - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İspanya La Liga

Valencia - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da 2025-2026 sezonu heyecanı başladı. Sezonun 3. hafta maçında Valencia, evinde Getafe'yi konuk edecek. La Liga'da daha ligin ilk haftalarında kızışan rekabet kulüpleri kamçılarken iki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Valencia - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Valencia - Getafe MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia - Getafe maçı 29 Ağustos Cuma günü saat 22.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Valencia - Getafe MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Valencia: Agirrezabala; Foulquier, Tarrega, Copete, Vazquez; Rioja, Pepelu, Guerra, Lopez; Raba, Danjuma

Getafe: Soria; Dakonam, Rico, Duarte; Iglesias, Martin, Milla, Arambarri, Davinchi; Mayoral, Liso